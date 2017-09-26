В Рязани задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске за мошенничество

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани установили местонахождение и задержали гражданина Республики Узбекистан, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает сайт УМВД России по области. 30-летний мужчина подозревается в совершении мошеннических действий.

Полицейскими установлено, что иностранец въехал на территорию Российской Федерации еще до объявления в розыск и временно проживал в Рязани. В настоящее время его заключили под стражу. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого.