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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске за мошенничество

11:19 / Общество

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани установили местонахождение и задержали гражданина Республики Узбекистан, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает сайт УМВД России по области. 30-летний мужчина подозревается в совершении мошеннических действий.

Полицейскими установлено, что иностранец въехал на территорию Российской Федерации еще до объявления в розыск и временно проживал в Рязани. В настоящее время его заключили под стражу. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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