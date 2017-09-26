В Рязани фура протаранила легковушку

ДТП произошло сегодня в 10.30 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Типанова. Фура, перестраиваясь в соседнюю полосу движения, зацепила «Ладу». Легковушку развернуло, и фура протащила ее несколько метров.
ДТП произошло сегодня в 10.30 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Типанова. Фура, перестраиваясь в соседнюю полосу движения, зацепила «Ладу». Легковушку развернуло, и фура протащила ее несколько метров.
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