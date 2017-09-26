В Рязанской области вор украл бензотриммер вместо мотоцикла

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 63-летний столичный пенсионер, который владеет домом в деревне Уланово Скопинского района. Вернувшись после недолгой отлучки, мужчина обнаружил, что замок на двери пристройки взломан, а из постройки пропал бензотриммер с комплектом дисков. Оперативник уголовного розыска расспросил пострадавшего и выяснил, что ранее в пристройке хранился мотоцикл. Совсем недавно его увезли в Москву на ремонт, поэтому из ценного в помещении был только бензотриммер. Полицейский узнал, что недавно пенсионеру за небольшую плату по хозяйству помогал один местный житель. Он мог видеть мотоцикл в пристройке.

Полицейский установил, что недавний работник пенсионера сам увлекается мотоциклами и ездит на транспортном средстве, марка которого сходна с мотоциклом жителя столицы.

Сотрудник полиции побывал в доме 27-летнего жителя Скопинского района и увидел, что его мотоцикл стоит разобранный. Часть ходовых деталей транспортного средства явно требовали замены. Также оперативник заметил в траве у сарая ножовку по металлу. На поржавевшем полотне были видны свежие следы работы. А в сарае сотрудник полиции увидел диски для бензотриммера, хотя «бензокосы» у парня не было.

Сотрудник уголовного розыска предположил, что мужчина мог забраться в дом пенсионера, чтобы похитить запчасть или весь мотоцикл, и, не обнаружив его, забрал бензотриммер. Его он, наверное, спрятал для последующей реализации.

Обследовав усадьбу парня, полицейские нашли похищенный инструмент. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.