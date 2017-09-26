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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жители Рязанской области могут принять участие в «Турнире косарей»

12:00 / Общество

Как сообщили в региональном минсельхозе, в этом году на празднике урожая «Спожинки» впервые пройдет «Турнир косарей». Организаторы предполагают, что турнир поможет выявить лучших косарей среди молодежи и сохранить старинные трудовые традиции.

К участию в турнире допускаются спортсмены-косари от 18 лет и старше, имеющие соответствующие навыки, при наличии собственной косы.

Количество участников ограничено. Заявки принимаются до 8 сентября. По вопросам участия в турнире можно обратиться в отдел организационной и хозяйственной работы министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по телефону (4912)21-00-67 или адресу электронной почты.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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