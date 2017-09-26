Пять пожарных расчетов тушили ангар в Рязани

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 19.45 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Рязани. Горел металлический ангар размером 18 х 36 метров. Огонь повредил строение, люди не пострадали. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.