Три тысячи студентов Рязанского медицинского университета сделали зарядку с чемпионом

Зарядка с чемпионом на рязанском стадионе «Спартак» была проведена в поддержку Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. На зеленом газоне футбольного поля выстроились 3 тысячи студентов-медиков из 59 стран мира. Их пришли поприветствовать глава региона Николай Любимов и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова, Посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин.

По словам Николая Любимова, в Рязани молодежь выбрала здоровый образ жизни и стремится к успеху, а те люди, которые занимаются спортом, чаще становятся лидерами и в жизни и в работе, потому что спорт закаливает и тренирует, учит преодолевать трудности. Посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин пожелал всем участникам зарядки хорошего настроения, здоровья и вручил наиболее отличившимся физкультурникам знаки ГТО. В числе большой группы преподавателей и студентов РязГМУ знаков ГТО удостоены директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, депутат Рязанской областной думы Игорь Мурог и начальник курса Академии ФСИН России Виктор Луканин.

После торжественной церемонии награждения знаками ГТО на зарядку вышли серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта по дзюдо Михаил Пуляев, серебряный призер чемпионата Европы, победитель и призер международных турниров, чемпион России по дзюдо и самбо, мастер спорта России международного класса Андрей Волков, чемпионка мира по дзюдо, победительница и призер Кубков Европы по дзюдо Марина Воробьева, мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, член сборной команды России, чемпион России 2017 года на дистанции 500 метров, победитель первенства Европы среди юниоров, призер Кубка мира 2017 года Олег Гусев.

После зарядки студенты РязГМУ сдали нормы комплекса ГТО.