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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Касимове Рязанской области определили лучших в полиатлоне

14:05 / Спорт
В Касимове Рязанской области определили лучших в полиатлоне

В Касимове прошли традиционные соревнования среди воспитанников отделения «полиатлон» ДЮСШ памяти земляка, мастера спорта СССР Владимира Паратнова. 46 спортсменов соревновались в беге на 1, 2 и 3 км, подтягивании, отжимании, стрельбе из пневматической винтовки.

Начальник управления по молодежной политике и спорту администрации города Касимова Галина Горелова поприветствовала всех присутствующих и вручила благодарственные письма родителям обучающихся: Соловьевым Алексею и Вере, Савонькиным Николаю и Надежде, Витковским Максиму и Екатерине, Мёдингерам Готхартду и Татьяне, Иванову Михаилу, Соловьеву Александру, Лушиной Адиле, Козлову Борису, Орлову Юрию, Карпушину Алексею, Титкину Сергею, Кашурниковой Татьяне – за воспитание детей в спортивном духе и оказание посильной помощи отделению «полиатлон».

Награждение проходило среди юношей и девушек по трем возрастным группам: 2003 г.р. и старше, 2004-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе.

Тренер Александр Паратнов отметил, что все воспитанники начинают новый учебный год в хорошей спортивной форме.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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