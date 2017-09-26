Нити Арена
17:44 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
202

Провал дорожного полотна в Рязани обещают ликвидировать до конца дня

14:07 / Актуально

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. На месте возникшего 5 сентября из-за аварии сети ливневой канализации обвала дорожного покрытия на проезжей части улицы Чкалова работает подрядная организация ООО «ТехноГрупп». По завершении ремонта основания смотрового колодца и асфальтирования участка дорожное движение, и в том числе троллейбусное сообщение, будет восстановлено в полном объеме. Подрядчик предполагает завершить ремонт сегодня до конца рабочего дня.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области в августе снизились цены на лекарства

В Рязани ликвидируют дорожный провал

С сегодняшнего дня ряд рязанских троллейбусов будут ходить по временному маршруту

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:56
Рязанская делегация была одной из самых представительных и активных на 3-м Культурном форуме регионов России
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы