Об этом сообщает сайт администрации областного центра. На месте возникшего 5 сентября из-за аварии сети ливневой канализации обвала дорожного покрытия на проезжей части улицы Чкалова работает подрядная организация ООО «ТехноГрупп». По завершении ремонта основания смотрового колодца и асфальтирования участка дорожное движение, и в том числе троллейбусное сообщение, будет восстановлено в полном объеме. Подрядчик предполагает завершить ремонт сегодня до конца рабочего дня.
Провал дорожного полотна в Рязани обещают ликвидировать до конца дня
14:07 06.09.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области в августе снизились цены на лекарства
В Рязани ликвидируют дорожный провал
С сегодняшнего дня ряд рязанских троллейбусов будут ходить по временному маршруту