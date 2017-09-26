Провал дорожного полотна в Рязани обещают ликвидировать до конца дня

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. На месте возникшего 5 сентября из-за аварии сети ливневой канализации обвала дорожного покрытия на проезжей части улицы Чкалова работает подрядная организация ООО «ТехноГрупп». По завершении ремонта основания смотрового колодца и асфальтирования участка дорожное движение, и в том числе троллейбусное сообщение, будет восстановлено в полном объеме. Подрядчик предполагает завершить ремонт сегодня до конца рабочего дня.