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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Скопинском краеведческом музее презентовали интерактивную экскурсию

14:10 / Культура
В Скопинском краеведческом музее презентовали интерактивную экскурсию

Первая экскурсия с использованием информационных технологий прошла в зале военной славы в рамках реализации проекта «Интерактивный Скопин», разработанного коллективом скопинского Туристического информационного центра.

– Глава региона Николай Любимов говорит, что внедрению современных информационных технологий необходимо уделять особое внимание, они способны дать дополнительный стимул развитию туристической отрасли. Наш проект вносит свой вклад в решение этой задачи, – пояснил автор идеи директор Туристического информационного центра Скопина Антон Колычев.

На презентации нововведения, в которой приняли участие жители районного центра, учащиеся образовательных учреждений, Антон Колычев провел интерактивную экскурсию, наглядно продемонстрировав, как нужно пользоваться гаджетом для получения информации. В ходе экскурсии ее участники самостоятельно воспользовались просторами Интернета для получения сведений об объектах.

Организаторы уверены, что проект «Интерактивный Скопин» поможет сделать город более привлекательным с туристической точки зрения. Оснащение QR-кодами культурных объектов Скопина продолжится

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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