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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Дубль «Рязани-ВДВ» 9 сентября сыграет с белгородской «Викторией»

15:18 / Спорт

9 сентября в 16.00 на поле стадиона «Спартак» молодежный состав «Рязани-ВДВ» примет «Викторию» из Белгорода, сообщает пресс-служба рязанского клуба. В настоящее время «десантницы» с 7-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, белгородская команда набранных баллов пока не имеет и, соответственно, замыкает список участников соревнований.

Основной состав «Рязани-ВДВ» в этот день должен был встречаться в Перми со «Звездой-2005». Но по просьбе соперников – из-за загруженности местной футбольной арены – игра состоится 10 сентября. Начало встречи на стадионе «Звезда» в 17.00 (по местному времени). «Рязань-ВДВ» на пару с ЦСКА делит второе-третье места – 19 очков после 9 проведенных матчей. «Звезда-2005» - первая с 23 баллами, но отыграла на один матч больше. Так что победа в этой игре крайне важна для обеих команд.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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