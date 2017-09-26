В Рязанской области готовятся провести праздник урожая – «Спожинки»

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов и ректор РГАТУ имени проф. Костычева Николай Бышов провели пресс-конференцию, посвященную предстоящему III региональному фестивалю «Праздник урожая – Спожинки», который состоится 9 сентября, в субботу, на площадках около Рязанского агротехнологического университета.

Как отметил Дмитрий Филиппов, в этом году «изюминкой» фестиваля станет демонстрация агропромышленных достижений каждого из районов области. На более чем 20 районных площадках посетители смогут и продегустировать, и купить продукцию местных сельхозтоваропроизводителей.

– На сельском подворье Захаровского района рязанцев угостят русскими блинами, Михайловский район порадует национальным блюдом «Андреевская уха», – рассказал Дмитрий Игоревич. – Каждое из муниципальных образований представит выставку-продажу хлебо-булочных изделий, меда, молочной и мясной продукции, овощей и фруктов как от крупных сельхозтоваропроизводителей, так и небольших фермерских и личных подсобных хозяйств. А еще рязанцев ждут мастер-классы по лозоплетению и изготовлению соломки от шиловских мастеров, выступление ансамбля «Михайловские казаки», клепиковского народного хора «Субботея», скопинского народного ансамбля «Селяне», представление историко-патриотического клуба «Белый кречет» из Рыбновского района и многое другое.

По словам Николая Бышова, еще одна «изюминка» этого года – «Турнир косарей». Состязания пройдут на настоящих клеверных делянках. Участниками могут стать лишь те, кто сохранил в своем хозяйстве настоящую косу.

В программе фестиваля – выставка-продажа продукции рязанских товаропроизводителей «Рязанские продукты – 2017» и «Сытные ряды», концерт рязанских ансамблей, выставки, на которых будут представлены техника и животные, показательные выступления конно-спортивных клубов «Авангард» и «Успенское».

– Официальное открытие фестиваля и награждение аграриев – передовиков уборочной кампании 2017 года стартуют на главной сцене праздника в 11.00, – добавил Дмитрий Филиппов, – а в 13.30 будут подведены итоги конкурса караваев, состоится награждение победителей-косарей и призеров фотоконкурса «Вот так село», будет вручен приз зрительских симпатий самому очаровательному животному.