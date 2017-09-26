Нити Арена
17:45 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
323

В этом году в Рязанской области от гриппа привьют более 450 тысяч человек

16:34 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального минздрава, в этом году вакцину от гриппа получат 451 000 жителей области. Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году. В настоящее время привито более 86 тысяч человек, в том числе 30,5 тысячи детей и 55 тысяч взрослых.

Иммунизация населения проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Для проведения вакцинации в медицинских организациях области создано 460 прививочных бригад. Учреждения получили 211 тысяч доз инактивированной вакцины «Совигрипп» против гриппа, из них 69,5 тысячи доз для детей и беременных женщин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской городской клинической больнице №11 открылся кабинет с новым флюорографическим оборудованием

На заводе «Тяжпрессмаш» прошло выездное скрининговое обследование работников

Более 15000 консультаций дали жителям Рязанской области специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:56
Рязанская делегация была одной из самых представительных и активных на 3-м Культурном форуме регионов России
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы