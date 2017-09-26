В этом году в Рязанской области от гриппа привьют более 450 тысяч человек

Как сообщает сайт регионального минздрава, в этом году вакцину от гриппа получат 451 000 жителей области. Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году. В настоящее время привито более 86 тысяч человек, в том числе 30,5 тысячи детей и 55 тысяч взрослых.

Иммунизация населения проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Для проведения вакцинации в медицинских организациях области создано 460 прививочных бригад. Учреждения получили 211 тысяч доз инактивированной вакцины «Совигрипп» против гриппа, из них 69,5 тысячи доз для детей и беременных женщин.