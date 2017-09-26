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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В течение трех дней молодые рязанские активисты обсуждали вопросы профессиональной самореализации

16:36 / Общество
В Рязанской области прошел молодежный форум «Команда 2030»

Как сообщает сайт правительства области, форум прошел на базе оздоровительного комплекса «Звездный» в Спасском районе.

Гостями форума стали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Лариса Тюрина, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков, специалисты предприятий, представители бизнес-структур, профсоюзных и общественных организаций региона.

Основной темой форума стал проект Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года, о нем шла речь в ходе панельной дискуссии. По словам Елены Буняшиной, очень важно, чтобы в его обсуждении активное участие принимала молодежь. Елена Ивановна ответила на вопросы, касающиеся поддержки молодых специалистов, создания условий для их привлечения на предприятия региона.

В рамках форума прошли мастер-классы, тренинги и дискуссии по вопросам личностной и профессиональной самореализации. Участники рассмотрели современные успешные практики работы с молодыми специалистами. Экспертами и тренерами на площадках выступили руководители всероссийских и региональных общественных организаций. По итогам форума его участникам вручили сертификаты.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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