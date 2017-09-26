Нити Арена
17:49 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
388

В Рязани выступит Калужский молодёжный симфонический оркестр им. Святослава Рихтера

16:37 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, завтра в концертном зале областной филармонии выступит Калужский молодёжный симфонический оркестр имени Святослава Рихтера под руководством Заслуженного артиста России Александра Гиндина.

Это первый симфонический оркестр, созданный в Калужской области. Коллектив основан в 2014 году. В составе оркестра молодые исполнители, лучшие студенты ведущих учебных заведений искусства, в том числе Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В Рязани концерт оркестра, созданного для поддержки молодых дарований, состоится в рамках программы обменных гастролей – совсем недавно в Калуге с успехом выступил Рязанский губернаторский симфонический оркестр.

Для рязанцев молодые таланты исполнят произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.К. Лядова, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова. В концерте также примет участие Александр Доронин (фортепиано).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Скопинском краеведческом музее презентовали интерактивную экскурсию

Рязанцы пообщались с Леонидом Якубовичем в музее-усадьбе И.П. Павлова

Представители рязанского вуза приняли участие в фестивале «Антоновские яблоки»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:56
Рязанская делегация была одной из самых представительных и активных на 3-м Культурном форуме регионов России
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы