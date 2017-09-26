В Рязани выступит Калужский молодёжный симфонический оркестр им. Святослава Рихтера

Как сообщает портал Вездекультура, завтра в концертном зале областной филармонии выступит Калужский молодёжный симфонический оркестр имени Святослава Рихтера под руководством Заслуженного артиста России Александра Гиндина.

Это первый симфонический оркестр, созданный в Калужской области. Коллектив основан в 2014 году. В составе оркестра молодые исполнители, лучшие студенты ведущих учебных заведений искусства, в том числе Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В Рязани концерт оркестра, созданного для поддержки молодых дарований, состоится в рамках программы обменных гастролей – совсем недавно в Калуге с успехом выступил Рязанский губернаторский симфонический оркестр.

Для рязанцев молодые таланты исполнят произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.К. Лядова, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова. В концерте также примет участие Александр Доронин (фортепиано).