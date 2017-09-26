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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцев приглашают принять участие в акции «Подтянемся за нашу великую страну»

16:40 / Спорт
Областной центр присоединится к празднованию Всемирного дня подтягиваний

9 сентября в Рязани на нескольких площадках пройдет акция «Подтянемся за нашу великую страну» в рамках Всемирного дня подтягиваний, сообщает сайт администрации областного центра. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Каждое правильное подтягивание будет засчитано и пойдет в личный зачет участнику, учреждению, городу, стране. Количество подходов не ограничено, результаты суммируются. Официальный старт акции состоится на площадке перед бассейном «Чайка» в 11.00.

Пункты подтягиваний будут организованы на спортивных площадках и в спортзалах образовательных учреждений города по предварительной заявке. С 11.00 до 19.00 специалисты пункта будут работать перед бассейном «Чайка», в сквере им. Александрова, на площадке за ДДТ, в ЦПКиО на площадке «Роснефти».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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