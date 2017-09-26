В Рязанской области подвели итоги конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС»

Как сообщает сайт регионального минтера, сегодня подвели итоги ежегодных областных конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС». Победителями стали 11 территориальных общественных самоуправлений и 12 активистов ТОС.

Конкурсы «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС» проводятся в Рязанской области впервые. Их организатором является региональное министерство по делам территориальных образований и общественных объединений. В конкурсах участвовали 94 представителя ТОС из Рязани, Рыбного, Спасска, Тумы, Кораблино, Рязанского района.

В номинации «Лучший проект, реализованный ТОС» первое место занял ТОС «Улица Голенчинская города Рязани». Активисты территориального общественного самоуправления представили на конкурс проект «Я здесь живу. Древняя святыня», который посвящен 80-летию Рязанской области и представляет собой добрососедскую экскурсию. Был разработан маршрутный лист, найдены и изучены архивные источники о селе Голенчино, барском доме, прудах и других интересных объектах. Ключевым пунктом экскурсии стал древний храм Казанской иконы Божией Матери. В рамках общественного проекта комитет также подготовил информационные стенды, посвященные любимой улице, ветеранам. Второе место в этой же номинации завоевал ТОС «Ситники» с проектом «Достопримечательности Рязанской области», третье место – Комитет ТОС поселка Мирный города Рязани, представивший проект «Дорога к олимпийским медалям».

В номинации «Лучшая организация работы ТОС по привлечению граждан к участию в культурно-массовых, спортивных и профилактических мероприятиях» по 1 категории (городские округа) победил ТОС «Никуличи», по 2 категории (городские поселения) – ТОС «Волчатка», по 3 категории (сельские поселения) – ТОС «Кораблино-1».

В номинации «Лучшая организация работы ТОС по привлечению граждан к участию в благоустройстве территории» по 1 категории победу одержал ТОС «Приокский-3», по 2 категории – ТОС «Возрождение», по 3 категории – ТОС «Германия».

В номинации «Лучшая организация работы ТОС по привлечению граждан к участию в мероприятиях по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения» по 1 категории победа досталась ТОС квартала Б района Песочня города Рязани, по 2 категории первое место у ТОС «Пчелка».

В ходе заседания комиссии также были определены лучшие активисты ТОС.

Общий призовой фонд конкурсов составил 1,4 миллиона рублей. ТОСы, ставшие победителями конкурса, получат возможность приобрести необходимый инвентарь для своей общественной работы в культурно-массовом направлении и для работ в сфере благоустройства.