Перспективы муниципальных образований Рязанской области обсудил во время встречи глава региона Николай Любимов с активистами ряда районов

Встреча прошла в рамках сегодняшней поездки главы региона в Путятинский район

На встрече с активистами Путятинского, Пителинского, Сапожковского, Сасовского и Шацкого районов шла речь о перспективах муниципальных образований и Рязанского региона в целом. Николай Любимов сказал в ходе общения, что в настоящее время широко обсуждается долгосрочная стратегия социально-экономического развития области. «Очень важно, чтобы жители региона понимали, к чему нам всем нужно стремиться, чтобы активно участвовали в определении приоритетов развития Рязанской области», – отметил Николай Любимов. Он подчеркнул, что органам власти необходимо хорошо знать проблемы своих территорий, которые больше всего волнуют жителей, и совместными усилиями активно работать над их решением.

По словам главы региона, в целом все эти районы обладают хорошим потенциалом, где-то есть оптимальные условия для развития аграрного направления, где-то для промышленности или развития малого бизнеса. Все имеющиеся возможности сегодня необходимо грамотно и эффективно использовать, привлекать инвестиции в развитие действующих и создание новых предприятий, в укрепление экономики, социальной инфраструктуры, кадрового резерва районов. Николай Любимов отметил, что следует активизировать работу по вовлечению в оборот неиспользуемых земель, развивать глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. В числе главных задач остается ремонт региональных и местных дорог, при этом особое внимание будет уделяться контролю качества работ. Продолжится создание современной спортивной инфраструктуры, строительство физкультурно-оздоровительных центров в тех районных центрах, где их еще нет. Все это в результате обеспечит новые рабочие места, формирование комфортной среды для жителей, повышение социального благополучия людей.

Во время встречи глава региона Николай Любимов ответил на ряд вопросов, которые касались благоустройства дворов, улиц, организации вывоза, хранения и переработки мусора, обеспечения устойчивой мобильной связи в ряде населенных пунктов, газификации, развитии туристического потенциала муниципальных образований, социальной поддержки молодых, многодетных семей, программ поддержки местных общественных инициатив.

Источник: сайт правительства Рязанской области