В Рыбновском районе Рязанской области сгорел жилой дом

Погибли два человека

Сегодня в 04.48 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Баракова Рыбновского района, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сгорел жилой двухквартирный деревянный дом. На пожаре погибли два человека. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной служб.