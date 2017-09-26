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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рыбновском районе Рязанской области сгорел жилой дом

17:29 / Происшествия
Погибли два человека

Сегодня в 04.48 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Баракова Рыбновского района, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сгорел жилой двухквартирный деревянный дом. На пожаре погибли два человека. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной служб.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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