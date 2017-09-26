Международный эксперт ознакомился с избирательной системой Рязанской области

В заседании рабочей группы Общественной палаты Рязанской области по общественному контролю за выборами, которое прошло в среду, 6 сентября, в областной избирательной комиссии, принял участие международный эксперт из США.

Клайн Престон IV был приглашен в Россию принять участие в мониторинге выборов 10 сентября 2017 года Ассоциацией наблюдателей «Национальный общественный мониторинг». У него богатый опыт участия в избирательных кампаниях: он сам избирался от Республиканской партии в штате Теннесси, был международным наблюдателем на выборах Президента РФ в 2012 году, на других российских выборах. В Рязань же эксперт приехал впервые.

В течение двух дней он побывал на нескольких участках в Михайловском районе и г. Рязани, встретился с председателями территориальных избирательных комиссий. Гость знакомился с российскими избирательными технологиями, новыми механизмами, применяющимися на выборах в этом году, посмотрел, как проводится информирование населения о предстоящих выборах, ознакомился с ходом предвыборной агитации кандидатов. Нареканий к увиденному у него не возникло. Свою оценку Клайн высказал на заседании рабочей группы Общественной палаты региона.

– Мне ваша система кажется очень открытой и прозрачной. Она очень сложная, особенно по сравнению с нашей. Я бы назвал ее впечатляющей. У вас установлено очень много хороших обязательных правил, – сказал господин Престон.

На единый день голосования представитель США в регионе не останется – он проведет этот день в Калининграде. По словам председателя облизбиркома Владимира Грачева, пока информации о присутствии в Рязанской области международных наблюдателей в день выборов нет. Всего же, как сообщает РИА «Новости», 10 сентября 2017 года в десяти субъектах России будут работать 27 международных экспертов из 12 стран. А уже после выборов международные представители экспертного сообщества соберутся в Москве, где в открытом формате обсудят результаты региональных избирательных кампаний.