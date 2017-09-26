Рязанские дети с ограниченными возможностями здоровья поблагодарили своих мам

В библиотеке имени Горького прошел творческий вечер-портрет «Поклонимся до земли своей матери», посвященный женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Концерт прошел в рамках проекта «Мы вместе», организованного Рязанским областным советом женщин. Уже пятый год совет выигрывает грант министерства по делам территориальных образований и общественных объединений региона на создание нового проекта. В этом году он составил 61 тысячу рублей. Проект «Мы вместе» включил в себя конкурс рисунков «Герб моей семьи», в котором приняло участие около 1000 школьников, и творческий вечер-портрет «Поклонимся до земли своей матери».

На концерте 17 ребят из Рязани и области показали презентацию о маме и подарили ей творческий подарок. Девятиклассник Миша Афанасьев не раз принимал участие в конкурсах художественного слова и занимал призовые места, он увлекается театром, мечтает стать режиссером, поэтому уверенно держал себя на сцене. Он прочитал для мамы два стихотворения.

– У Миши ДЦП, он может печатать, но читать с листа у него не получается. Зато на слух ему за 15 минут удается выучить стихотворение. Когда учительница на уроке просит его что-то прочесть, Миша говорит: «Давайте я вам лучше это выучу», – рассказывает мама мальчика Галина Анатольевна. – Миша практически отличник, у него только одна «четверка». Он учится дистанционно, но мы стараемся его вывозить на конкурсы, в театр, на праздники.

Жизнь всей семьи Афанасьевых завязана на Мише: одна бабушка готовит для него, другая сидит с ним, мама делает уроки и готовит к конкурсам, папа гуляет. Общий язык Мише легче находить с противоположным полом, поэтому его компания состоит в основном из девочек.

– Но самый мой главный друг и помощник – это мама, – говорит Миша.

Далеко не каждый ребенок на концерте смог выразить словами благодарность маме и сказать, что она для него значит. Многие детки от переизбытка чувств могли только плакать. Их искренние слезы – самое лучшее признание в любви.