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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жители Рязанской области могут насладиться «Либретто для Ерлинского парка»

17:52 / Культура

9 сентября в музее-заповеднике «Усадьба С. Н. Худекова» пройдет праздник «Либретто для Ерлинского парка», посвященный 10-й годовщине со дня открытия парка-дендрария, сообщает портал музеев Рязанской области. Праздник состоится по адресу: Рязанская область, Кораблинский район, село Ерлино, ул. Административный центр, территория парка-дендрария.

В этот день в парке со сцены «зеленого театра» будут звучать авторские стихи и песни, кроме того, будут работать творческие и выставочные площадки, сувенирные лавки и «вкусные ряды». Для самых маленьких подготовлены специальные игровые и развлекательные программы. Пройдут мастер-классы по керамике и изготовлению кукол, будут работать выставки. Желающие смогут бесплатно ознакомиться с музейной экспозицией, погулять в тени старинных аллей, окунуться в атмосферу времен XIX-XX вв.

Начало праздника в 11.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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