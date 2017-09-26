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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области проведена сварка первого стыка магистрального газопровода

18:04 / Экономика
Автор фото: Александр Королев | В Рязанской области проведена сварка первого стыка магистрального газопровода
Фото: Александр Королев.

Сегодня, 6 сентября, в Путятинском районе проведена сварка первого стыка магистрального газопровода КС Путятинская – Касимовское ПХГ.

На церемонии присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, начальники департаментов ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко и Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

Новый газопровод протяженностью 115 километров будет построен в течение трех лет. На этот инвестиционный проект ПАО «Газпром» выделит порядка 11 миллиардов рублей. Газопровод позволит увеличить закачку газа в Касимовское подземное хранилище и отбор газа из Касимовского и Увязовского ПХГ. А это, в свою очередь, улучшит качество транспортируемого газа.

«Новый газопровод пройдет по территории Путятинского, Шиловского и Касимовского районов, – отметил Николай Любимов. – С реализацией данного проекта откроются новые рабочие места».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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