Рязанцы успешно выступили на V Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России»

Как сообщает сайт регионального министерства образования, в Ярославле прошел V Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», который собрал одаренных школьников со всей страны. В этом году в нем приняли участие 500 молодых людей – победители олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладатели патентов и авторы изобретений.

Рязанскую область представила команда под руководством заведующей лабораторией Ресурсного центра дополнительного образования Людмилы Щеголевой. Ученик 10 класса школы № 21 города Рязани Алексей Пашков стал победителем в номинации «Технологии материалов». Обучающаяся Ресурсного центра дополнительного образования Мария Винникова завоевала путевку в ВДЦ «Орленок» и получила целевые направления в МГТУ имени Баумана и Московский физико-технический институт.