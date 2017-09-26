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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцы успешно выступили на V Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России»

18:08 / Общество

Как сообщает сайт регионального министерства образования, в Ярославле прошел V Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», который собрал одаренных школьников со всей страны. В этом году в нем приняли участие 500 молодых людей – победители олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладатели патентов и авторы изобретений.

Рязанскую область представила команда под руководством заведующей лабораторией Ресурсного центра дополнительного образования Людмилы Щеголевой. Ученик 10 класса школы № 21 города Рязани Алексей Пашков стал победителем в номинации «Технологии материалов». Обучающаяся Ресурсного центра дополнительного образования Мария Винникова завоевала путевку в ВДЦ «Орленок» и получила целевые направления в МГТУ имени Баумана и Московский физико-технический институт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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