В Рязанской области после реконструкции открылась музыкальная школа

Сегодня, 6 сентября, временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Путятинском районе. В частности, он посетил Путятинскую детскую музыкальную школу.

Она располагается в двухэтажном здании 1910 года постройки. До недавнего времени школа находилась в предаварийном состоянии.

Средства на ремонт были выделены в рамках благотворительного проекта по ремонту социально значимых объектов в зоне производственной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва». В музыкальной школе сделан ремонт и заменены коммуникации.

«Такая помощь предприятий очень важна,– подчеркнул Николай Любимов.– Мы должны продолжать сотрудничество в этом направлении».