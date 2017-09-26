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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области после реконструкции открылась музыкальная школа

18:15 / Культура
Автор фото: Александр Королев | В Рязанской области после реконструкции открылась музыкальная школа
Фото: Александр Королев.

Сегодня, 6 сентября, временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Путятинском районе. В частности, он посетил Путятинскую детскую музыкальную школу.

Она располагается в двухэтажном здании 1910 года постройки. До недавнего времени школа находилась в предаварийном состоянии.

Средства на ремонт были выделены в рамках благотворительного проекта по ремонту социально значимых объектов в зоне производственной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва». В музыкальной школе сделан ремонт и заменены коммуникации.

«Такая помощь предприятий очень важна,– подчеркнул Николай Любимов.– Мы должны продолжать сотрудничество в этом направлении».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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