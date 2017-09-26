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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани открылся Дом ТОС

18:21 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани открылся Дом ТОС
Фото: Вячеслав Астафьев.

В одном из зданий бывшего училища связи, что на улице Каширина, теперь будут собираться активисты территориального общественного самоуправления Рязани. Дом ТОС станет доступным комфортным высокотехнологичным местом для встреч актива, проведения обучающих семинаров, совещаний с руководителями местного самоуправления города.

По словам главы администрации Рязани Олега Булекова, выступившего на церемонии открытия, создание дома ТОС – уникальный проект муниципальной поддержки территориального общественного самоуправления, не имеющего аналогов в других регионах.

По оценкам председателей ТОС, открытие дома – важное событие в их жизни. Уже намечены планы, связанные с новыми возможностями Дома ТОС, – учеба по вопросам организации бухгалтерских и налоговых курсов для ТОСов – юридических лиц, по обучению современным компьютерным программам общественного проектирования, фотоклуб, открытие приемной общественных жилищных инспекторов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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