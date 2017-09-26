Рязанка Маргарита Носкова приняла участие в специальной смене «Тавриды»

С 18 по 26 августа проходила седьмая тематическая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» «Творческая команда страны». На нее нельзя было подать заявку. К участию «Росмолодежь» сама отбирала самых активных участников форумов 2015 – 2017 годов.

В этом году заместитель председателя Совета молодых библиотекарей Рязанской области Маргарита Носкова впервые была на смене «Писатели, поэты, критики». Она представила на форуме проект межрегионального молодежного фестиваля поэзии «Myza», который проходит в областной библиотеке имени Горького. Грант на дальнейшее развитие идеи Маргарита не получила, однако она ярко проявила себя на конвейере проектов и активно участвовала в мероприятиях смены (Носкова пишет стихи), и ее пригласили на смену «Творческая команда страны».

Каждый день форума был посвящен конкретным представителям творческих профессий: историкам, хореографам, художникам и скульпторам, архитекторам и дизайнерам, литераторам (поэтам, прозаикам, критикам и библиотекарям), режиссерам и артистам.

– Каждый день мы учились новому, – говорит Маргарита. – На форуме я выучила русский народный танец, попробовала себя в архитектуре. Мы слепили из глины проект библиотеки, ее стены были в форме книг. Еще я расширила знания стихосложения, выступила на большой сцене.

Ключевым событием смены стала встреча с Президентом страны Владимиром Путиным. Он посетил творческие площадки и мастер-классы. Во время двухчасовой беседы Президент успел обсудить с молодыми деятелями культуры множество вопросов, касающихся разных аспектов. Путин поддержал ряд идей и предложений, прозвучавших на форуме. По его мнению, главное – обеспечить молодых деятелей культуры необходимыми условиями для самореализации, тогда все получится. Одним из первых Президент посмотрел мистерию «Маяки», над которой ребята трудились под чутким руководством поэта, актера Московского театра на Таганке, режиссера, автора и ведущего телепрограмм Влада Маленко.

– На смене не было конвейера проектов. Представители каждой из творческих сфер готовили свою часть для спектакля «Маяки». Нам, литераторам и библиотекарям, досталась военная тема. Мы инсценировали стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там был». Нашу работу приняли в мистерию. Это большая удача: ребята, которые вошли в основной состав «Маяков», могут получить путевку на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, – говорит Маргарита. – Это самая яркая смена, на которой я когда-либо была. Я многое узнала из других творческих смен, познакомилась с активными ребятами из других регионов. Мы уже договорились с ними о нескольких совместных проектах.

В рамках программы форума прошли встречи с почетными гостями: Эльвирой Тахой, хореографом-постановщиком российских мюзиклов, А. Маликовым и А. Крашенниковым, профессорами кафедры архитектуры и градостроительства МАРХИ, Захаром Прилепиным, российским писателем, Питером фон Бергом, американским актером, Алексеем Учителем, режиссером, другими гостями «Тавриды».