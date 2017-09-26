Нити Арена
17:47 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
162

Творческая команда страны

00:01 / Культура
Рязанка Маргарита Носкова приняла участие в специальной смене «Тавриды»
Творческая команда страны

С 18 по 26 августа проходила седьмая тематическая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» «Творческая команда страны». На нее нельзя было подать заявку. К участию «Росмолодежь» сама отбирала самых активных участников форумов 2015 – 2017 годов.

В этом году заместитель председателя Совета молодых библиотекарей Рязанской области Маргарита Носкова впервые была на смене «Писатели, поэты, критики». Она представила на форуме проект межрегионального молодежного фестиваля поэзии «Myza», который проходит в областной библиотеке имени Горького. Грант на дальнейшее развитие идеи Маргарита не получила, однако она ярко проявила себя на конвейере проектов и активно участвовала в мероприятиях смены (Носкова пишет стихи), и ее пригласили на смену «Творческая команда страны».

Каждый день форума был посвящен конкретным представителям творческих профессий: историкам, хореографам, художникам и скульпторам, архитекторам и дизайнерам, литераторам (поэтам, прозаикам, критикам и библиотекарям), режиссерам и артистам.

– Каждый день мы учились новому, – говорит Маргарита. – На форуме я выучила русский народный танец, попробовала себя в архитектуре. Мы слепили из глины проект библиотеки, ее стены были в форме книг. Еще я расширила знания стихосложения, выступила на большой сцене.

Ключевым событием смены стала встреча с Президентом страны Владимиром Путиным. Он посетил творческие площадки и мастер-классы. Во время двухчасовой беседы Президент успел обсудить с молодыми деятелями культуры множество вопросов, касающихся разных аспектов. Путин поддержал ряд идей и предложений, прозвучавших на форуме. По его мнению, главное – обеспечить молодых деятелей культуры необходимыми условиями для самореализации, тогда все получится. Одним из первых Президент посмотрел мистерию «Маяки», над которой ребята трудились под чутким руководством поэта, актера Московского театра на Таганке, режиссера, автора и ведущего телепрограмм Влада Маленко.

– На смене не было конвейера проектов. Представители каждой из творческих сфер готовили свою часть для спектакля «Маяки». Нам, литераторам и библиотекарям, досталась военная тема. Мы инсценировали стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там был». Нашу работу приняли в мистерию. Это большая удача: ребята, которые вошли в основной состав «Маяков», могут получить путевку на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, – говорит Маргарита. – Это самая яркая смена, на которой я когда-либо была. Я многое узнала из других творческих смен, познакомилась с активными ребятами из других регионов. Мы уже договорились с ними о нескольких совместных проектах.

В рамках программы форума прошли встречи с почетными гостями: Эльвирой Тахой, хореографом-постановщиком российских мюзиклов, А. Маликовым и А. Крашенниковым, профессорами кафедры архитектуры и градостроительства МАРХИ, Захаром Прилепиным, российским писателем, Питером фон Бергом, американским актером, Алексеем Учителем, режиссером, другими гостями «Тавриды».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 159 (5446) от 07 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области после реконструкции открылась музыкальная школа

Жители Рязанской области могут насладиться «Либретто для Ерлинского парка»

В Рязани выступит Калужский молодёжный симфонический оркестр им. Святослава Рихтера

Третья российская беда
Вячеслав Астафьев
От встреч – к книге
Леонид Якубович – о своем путешествии по Рязанской области, и не только
Татьяна Клемешева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
Зарядка с чемпионом
Три тысячи студентов рязанских вузов приняли участие в уникальном проекте минспорта России
Вячеслав Астафьев
АПК
Семейные «Спожинки»
Праздник для рязанцев намерены устроить сельские жители
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Общество
Перспективы для районов
Будущее – в развитии промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы
Ольга Драган
Выборы
Оценка со стороны
Международный эксперт ознакомился с избирательной системой области
Татьяна Железнова
Общество
Отмечены за воинский учет
В правительстве области состоялось вручение региональных наград
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В поле зрения
О доступности медпомощи и санаторно-курортного лечения для инвалидов шла речь в правительстве области
Лада Петрова
Общество
Четко и поэтапно
В Рязанской области продолжают выполнять Майские указы Президента РФ, в том числе в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы
Общество
Таможня просит граждан сообщать о «санкционных» товарах
Общество
От Аляски до России
Общее для двух стран историческое наследие требует изучения
Лада Петрова
Город и мы
С любовью к Рязани
Завершился конкурс «Лучший двор Советского района»
Светлана Максимова
Город и мы
В ответе за собственность
Светлана Максимова
Город и мы
Жителей поселка Остров ждет капитальный ремонт
Светлана Максимова
Город и мы
Автомобиль без хозяина
Дефицит городского пространства с каждым годом ощущается все острее
Светлана Максимова
Экология
Чей в лесу мусор?
Десятки тонн отходов вывезены из лесных массивов
Лада Петрова
Авторская колонка
Третья российская беда
Вячеслав Астафьев
Спорт
На острие ножа
Рязань стала репетиционной площадкой перед чемпионатом Европы
Общество
Даже среди писем есть контрабанда
Почта России с 1 сентября переходит на единую онлайн-систему франкирования для борьбы с «серой почтой»
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы