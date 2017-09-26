От встреч – к книге

Леонид Якубович – о своем путешествии по Рязанской области, и не только

Всенародно любимый артист, ведущий программы «Поле чудес», встретился с жителями Рязани в месте, очень располагающем к душевным разговорам, – в мемориальном музее-усадьбе академика И.П. Павлова. Он попробовал варенье из местных яблок на чаепитии, а затем ответил на вопросы поклонников. Разговор шел о турне ведущего по городам и селам Рязанской области, тонкостях программы «Поле чудес» и других вещах. «Рязанские ведомости» публикуют самые яркие высказывания Леонида Аркадьевича.

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– Я здесь был много лет назад, все это знаю. Спасибо, что держите традиции. У великого режиссера в домике был (речь о доме А. Тарковского в поселке Мясной Путятинского района. – Р.В.), в монашеском скиту ночевал, у казаков гостил… Музей самоваров видел, музей колоколов видел, все это замечательно!

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– Пока гостил у вас, набрал четыре килограмма! Куда ни приди – стол накрыт, а отказаться невозможно. Но закуска, конечно, замечательная.

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– Я говорил и говорю: никогда не ожидал, что на Руси-матушке есть такие чистые места. В Рязанской области чистота и в городах, и в селах – хоть бы окурок где попался!

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– Лучше рязанской картошки нет нигде в мире. А столько малины, сколько на вашем фестивале, я еще нигде не видел!

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– На «Поле чудес» были участники из Рязани, Тумы, Новомичуринска… Но, конечно, за 27 лет существования программы я видел столько людей – всех не упомнишь.

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(В ответ на фразу из зала: «Я выросла на ваших передачах…»)

– А я на ней умру!

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– Почему так редко отгадывают ключ от машины? Друзья, все призы на программе – спонсорское возмещение рекламного времени. Сами спонсоры часто интересуются, почему предоставленный ими автомобиль никто никак не выигрывает, но решаю не я, а случай.

Сценариев в «Поле чудес» не было никогда – чистая отсебятина. Папку с именами героев и заданиями мне выносят за минуту до записи.

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– Я закрою «Поле чудес», как только пойму, что интерес к программе пропал. Но редакция до сих пор получает письма с просьбами пригласить на запись – по полторы тысячи за раз! Конечно, раньше приходило и до семи тысяч посланий. Но передачу смотрят и любят. И конкурентных ей на телевидении сейчас, на мой взгляд, нет.

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Леонид Якубович путешествует по Рязанской области с июля: тогда телеведущий приезжал на фестиваль «Малина-2017» в селе Новоселки Рыбновского района. За прошедшие полтора месяца артист побывал в Ряжском, Захаровском, Скопинском и других районах. Леонид Аркадьевич общался с поклонниками, открывал учебный год в регионе и даже провел встречу с курсантами и офицерами Рязанского высшего командного училища ВДВ, где поделился воспоминаниями о собственных полетах. Как сообщали СМИ, по итогам масштабной поездки по области Якубович планирует написать книгу.