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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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На острие ножа

00:01 / Спорт
Рязань стала репетиционной площадкой перед чемпионатом Европы
На острие ножа

В первые дни сентября в Венгрии прошел чемпионат Европы по метанию ножей. А перед этим на стадионе «Локомотив» состоялся Общероссийский турнир по метанию ножа и топора «Рязанский косопуз», где спортсмены проверили свои силы перед европейским турниром. Практически все, кто принял участие в этом турнире, поехали защищать честь страны на международном уровне. Это ведущие спортсмены России и чемпионы мира по российским, европейским и американским правилам.

В 2001 года метание ножей и топора стало отдельным видом спорта. А сейчас уже ежегодно проводятся чемпионаты России, Европы, мира и различные турниры и олимпиады. С 2015 года по инициативе региональной общественной организации «Рязанская федерация спортивного метания ножа» был открыт спортивный клуб «Пересвет». Он активно развивается, на его базе прошел уже не один турнир. Как рассказывает вице-президент Рязанской федерации спортивного метания ножа Дмитрий Михеев, проводятся и необычные соревнования. Например, только в Рязани можно увидеть неоновый турнир. Соревнования проходят только при свете ультрафиолетовых ламп в полной темноте, подсвечивается белая мишень, а к топорам крепятся светодиоды. По словам организаторов, выглядит это очень эффектно.

Непосредственно турнир «Рязанский косопуз» проводится впервые. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из разных уголков нашей страны: Набережные Челны, Санкт-Петербург, Московская область и Рязань.

«Метанием я начал заниматься чуть меньше 2 лет назад, когда мне было 44 года, – рассказал рязанец Игорь Берзин. – Это доступный вид спорта. Например, чтобы в беге добиться неплохих результатов, нужна хорошая физическая форма. А тут ты либо сразу, либо на второй день попадаешь в стенд, а потом уже и в мишень. Как и любая стрельба, это упражнения на точность. Мне нравится этот вид спорта еще и тем, что это отличная возможность для самосовершенствования. Успехи у меня пока скромные, но я стараюсь».

Турнир проходил по европейским правилам и включал в себя несколько упражнений. Это классическое метание ножа с дистанций 3, 5, 7 метров и метание топора с дистанций 4, 5, 7 метров. В программе соревнований, помимо точностного попадания по мишеням ножа и топора, были упражнения на дальность броска, скоростные дуэли и чисто рязанское упражнение под названием «Рязанский косопуз». Это дуэль с учетом времени, проходящая в национальных костюмах. По сигналу участники выхватывали топор из-за кушака и поражали мишень.

В турнире приняла участие чемпионка мира по спортивному метанию ножа Галина Чувина из Сасово. Сейчас она достигла отличных результатов, а ведь заниматься метанием женщина начала в 57 лет. Это, кстати, одна из особенностей метания как вида спорта: он демократичен, то есть возраст не главное. Им могут заниматься и дети, и взрослые. Поэтому возраст участников этого турнира от 17 до 65 лет.

«Я становился чемпионом мира по метанию 22 раза,– поделился спортсмен из города Самары Михаил Седышев. – Почему так много? Потому что много дистанций и на каждой свой комплект медалей. У нас есть три федерации в мире: Американская, Европейская и Общероссийская. Все они устраивают свои чемпионаты. У меня получилось стать чемпионом мира во всех 3 версиях. А заниматься я начал в 2007 году. Тогда все занимались единоборствами, а владение оружием является высшей ступенью боевых искусств. Поэтому начали метать ножи, что вылилось в отдельный вид спорта. На самом деле, здесь есть очень много интересных упражнений: качающиеся мишени, вращающиеся, упражнения на скорость, дуэли и многое другое. Я много занимался, старательно, посвящал все свободное время этому. Именно поэтому достиг таких успехов».

Юлия Ганьшина

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 159 (5446) от 07 сентября 2017 года
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