Даже среди писем есть контрабанда

Почта России с 1 сентября переходит на единую онлайн-систему франкирования для борьбы с «серой почтой»

Потери Почты России от пересылки неучтенной и неоплаченной письменной корреспонденции, так называемой «серой почты», составляют несколько миллиардов рублей в год. Значительная часть этого объема приходится на поддельные франкировальные оттиски. С 1 сентября 2017 года Почта России полностью переходит на онлайн-систему франкирования.

– Это позволит исключить нанесение поддельных государственных знаков почтовой оплаты, а также организовать надлежащий контроль и учет со стороны предприятия за отфранкированной письменной корреспонденцией, – отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В течение года к единой системе успешно подключили более 700 новых высокопроизводительных франкировальных машин Почты России, установленных по всей стране. Почта России провела консультации со всеми пользователями франкмашин касательно запуска единой онлайн-системы. Им было предложено выбрать один из трех вариантов перехода к новому стандарту франкирования: покупка собственной франкировальной машины; переход на франкирование в Почту России или отказ от франкирования и переход на нанесение почтовых марок либо использование литерных конвертов. В Рязани 85% клиентов выбрали Почту России в качестве поставщика этой услуги. Данные организации, в том числе государственные, в настоящее время либо уже заключили договор с Почтой России, либо находятся в стадии его оформления. Незначительная часть организаций-пользователей (327 организаций или 6% от общего количества) рассматривают приобретение собственных франкировальных машин в связи с особенностями хозяйственной деятельности. Для государственных организаций и органов власти вариант заключения договора с Почтой России – это возможность заметно оптимизировать бюджетные расходы. Коммерческие компании могут значительно сократить свои траты на пересылку корреспонденции, воспользовавшись комплексными сервисами Почты России. В результате реализации мер по борьбе с «серой почтой» в 2016 году отмечено более чем двукратное сокращение оборота неучтенной корреспонденции. Объем «серой почты» в прошлом году сократился по сравнению с 2015 годом на 55%, составив 154 млн. единиц, или 18% от общего годового объема письменной корреспонденции. Для сравнения: в 2015 году объем «серой» почты достигал 342 млн. и составлял 36% от общего количества писем. В деньгах потери государства в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились с 5,8 млрд. руб. до 3,0 млрд. руб.

По материалам пресс-службы Почты России