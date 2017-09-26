С любовью к Рязани

В течение лета рязанцы занимались благоустройством своих дворов, создавали красоту и уют на придомовых участках, демонстрировали творческие таланты и свою сплоченность. Победителей состязания определяла конкурсная комиссия в составе представителей районной префектуры, региональной ассоциации ТОСов, администрации областного центра. Самые дружные горожане получили сертификаты на проведение дворовых праздников – «Посиделок». В августе и первых числах сентября «Посиделки» прошли сразу в нескольких дворах округа.

Победа в конкурсе жителей дома № 5 по ул. 2-е Бутырки совпала с Днем знаний, поэтому основная программа дворовой вечеринки включала в себя развлечения и спортивные состязания для настоящих и будущих школьников. Свой подарок дружным рязанцам подготовила префектура, организовав праздничный концерт с участием вокалиста Ихтиандра Кадирова и творческого дуэта исполнителей популярных песен Кристины и Глеба Девяткиных. Для всех жителей двора состоялась беспроигрышная лотерея.

Одним из лучших дворов района стала недавно созданная территория общественного самоуправления «Речник». Здесь «Посиделки» прошли для жителей улицы Лесопарковой и проезда Речников. После праздничного концерта у «Речников» активисты ТОСа угощали пришедших на «Посиделки» домашней выпечкой, пловом, блинами, приготовленными на мангале, и горячим чаем.

Еще одним лучшим двором Советского района стал двор дома 29 корп. 1 по Касимовскому шоссе. Поздравить горожан с победой на дворовые «Посиделки» приехал вокально-инструментальный ансамбль Рязанского радиозавода.

– Конкурс на лучший двор района показал, что рязанцы активны, инициативны, любят свой город, свои дома и дворы, небезразличны к окружающему их пространству и готовы превратить Рязань в настоящий город-сад, – подытожила префект Советского района Наталья Мельникова.