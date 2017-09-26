В ответе за собственность

На территории Советского района расположено немало старого жилого фонда. У городского пространства, созданного, например, более полувека назад, есть свои отличительные признаки. Один из них – деревянные постройки, в которых рязанцы до сих пор хранят хозяйственную утварь.

Сараи, как часть городской среды, сохранились и на проезде Грибоедова, в частности во дворе дома №5. Часть из них находится в плачевном состоянии, от некоторых остались лишь остовы – пожар легко разгорается в захламленных деревянных времянках.

Что делать с этим наследием, кто в ответе за его содержание? Об этом шла речь на встрече жителей близрасположенных домов 3 и 7 по проезду Грибоедова с представителями структурных подразделений администрации города, префектуры, управления энергетики и ЖКХ, отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС города Рязани, управляющей организацией ООО «ЖЭУ-20».

– Подобные постройки не украшают город. Более того, они небезобидны, прежде всего с точки зрения пожарной безопасности. Но в большинстве случаев ответственность за содержание сараев лежит на горожанах, – сказала префект Наталья Мельникова.

Как правило, сараи расположены уже не на муниципальной земле, а на участках, принадлежащих собственникам квартир жилых домов. Соответственно, и распоряжаться этим имуществом предстоит коллективно, общим собранием жильцов.

– Безусловно, и префектура, и управляющая компания окажут всестороннюю поддержку рязанцам в решении этой задачи. Но первое слово должно быть за собственниками, – пояснила префект.

Участники встречи обсудили перспективы благоустройства прилегающей к домам территории, необходимость сноса сгоревших сараев, а также сноса и обрезки старовозрастных деревьев, произрастающих на дворовых территориях.