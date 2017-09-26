Нити Арена
17:49 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
188

В ответе за собственность

00:01 / Город и мы

На территории Советского района расположено немало старого жилого фонда. У городского пространства, созданного, например, более полувека назад, есть свои отличительные признаки. Один из них – деревянные постройки, в которых рязанцы до сих пор хранят хозяйственную утварь.

Сараи, как часть городской среды, сохранились и на проезде Грибоедова, в частности во дворе дома №5. Часть из них находится в плачевном состоянии, от некоторых остались лишь остовы – пожар легко разгорается в захламленных деревянных времянках.

Что делать с этим наследием, кто в ответе за его содержание? Об этом шла речь на встрече жителей близрасположенных домов 3 и 7 по проезду Грибоедова с представителями структурных подразделений администрации города, префектуры, управления энергетики и ЖКХ, отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС города Рязани, управляющей организацией ООО «ЖЭУ-20».

– Подобные постройки не украшают город. Более того, они небезобидны, прежде всего с точки зрения пожарной безопасности. Но в большинстве случаев ответственность за содержание сараев лежит на горожанах, – сказала префект Наталья Мельникова.

Как правило, сараи расположены уже не на муниципальной земле, а на участках, принадлежащих собственникам квартир жилых домов. Соответственно, и распоряжаться этим имуществом предстоит коллективно, общим собранием жильцов.

– Безусловно, и префектура, и управляющая компания окажут всестороннюю поддержку рязанцам в решении этой задачи. Но первое слово должно быть за собственниками, – пояснила префект.

Участники встречи обсудили перспективы благоустройства прилегающей к домам территории, необходимость сноса сгоревших сараев, а также сноса и обрезки старовозрастных деревьев, произрастающих на дворовых территориях.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 159 (5446) от 07 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
С любовью к Рязани
Завершился конкурс «Лучший двор Советского района»
Светлана Максимова
Жителей поселка Остров ждет капитальный ремонт
Светлана Максимова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
Зарядка с чемпионом
Три тысячи студентов рязанских вузов приняли участие в уникальном проекте минспорта России
Вячеслав Астафьев
АПК
Семейные «Спожинки»
Праздник для рязанцев намерены устроить сельские жители
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Общество
Перспективы для районов
Будущее – в развитии промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы
Ольга Драган
Выборы
Оценка со стороны
Международный эксперт ознакомился с избирательной системой области
Татьяна Железнова
Общество
Отмечены за воинский учет
В правительстве области состоялось вручение региональных наград
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В поле зрения
О доступности медпомощи и санаторно-курортного лечения для инвалидов шла речь в правительстве области
Лада Петрова
Общество
Четко и поэтапно
В Рязанской области продолжают выполнять Майские указы Президента РФ, в том числе в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы
Общество
Таможня просит граждан сообщать о «санкционных» товарах
Общество
От Аляски до России
Общее для двух стран историческое наследие требует изучения
Лада Петрова
Город и мы
Автомобиль без хозяина
Дефицит городского пространства с каждым годом ощущается все острее
Светлана Максимова
Экология
Чей в лесу мусор?
Десятки тонн отходов вывезены из лесных массивов
Лада Петрова
Авторская колонка
Третья российская беда
Вячеслав Астафьев
Культура
Творческая команда страны
Рязанка Маргарита Носкова приняла участие в специальной смене «Тавриды»
Анна Добролежа
Культура
От встреч – к книге
Леонид Якубович – о своем путешествии по Рязанской области, и не только
Татьяна Клемешева
Спорт
На острие ножа
Рязань стала репетиционной площадкой перед чемпионатом Европы
Общество
Даже среди писем есть контрабанда
Почта России с 1 сентября переходит на единую онлайн-систему франкирования для борьбы с «серой почтой»
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы