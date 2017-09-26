Жителей поселка Остров ждет капитальный ремонт

Префектура Советского района вместе с Рязанским региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов провела заключительное собрание с собственниками пяти жилых домов в поселке Остров.

Встреча была посвящена грядущему капитальному ремонту. Согласно краткосрочной программе на 2017-2019 годы в некоторых домах Острова будет капитально отремонтирована система водоснабжения и кровля. Всего в течение летних месяцев проведены собрания с собственниками 167 домов Советского района. На них обсуждались сроки проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов и необходимость погашения имеющейся задолженности по ежемесячным взносам на капремонт.