Автомобиль без хозяина

Дефицит городского пространства с каждым годом ощущается все острее

Мест для размещения так нужных рязанцам скверов, спортивных площадок, парковок не хватает. В этой ситуации каждый кусочек земли приобретает особенную ценность.

Между тем, как свидетельствует статистика проделанной городскими властями работы по вывозу с улиц бесхозных автомобилей, чуть ли не в каждом втором дворе областного центра уже много лет подряд стоят брошенные легковые машины, есть такие и на территории Советского района. Они не только занимают место, но и мешают отлаженному течению городской жизни. Нередко дорожные службы вынуждены «обходить» забытого железного коня при ремонте проезжей части. Зачастую брошенные автомобили затрудняют проезд по двору, не только жителям, но и транспорту специальных городских служб.

Избавиться от них не так-то просто. Чаще всего на автохламе нет опознавательных знаков, позволяющих установить владельца. На поиски хозяина привлекаются специалисты госавтоинспекции. Если автомобиль все-таки приобретает «статус» бесхозного, его вывозят при помощи специальной техники. Этой работой занимаются сотрудники префектур.

На днях очередной брошенный разукомплектованый кузов автомобиля ВАЗ-2109 был убран с дороги напротив дома 6/1 по улице Попова. В ближайшее время еще несколько брошенных автомобилей освободят дворы Советского района.