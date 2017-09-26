Чей в лесу мусор?

Десятки тонн отходов вывезены из лесных массивов

В течение всего лета этим занимались практически все лесничества области.

По сообщению пресс-службы министерства природопользования, с 1 июня по конец августа сотрудники лесничеств региона регулярно проводили уборку территории лесного фонда.

Убирали не только мусор, но и валежник: сухие ветки, сучья и поваленные деревья, благоустраивали места отдыха.

Не остаются в стороне и арендаторы лесных участков, сотрудники администраций муниципальных образований региона, представители школьных лесничеств, эковолонтеры, неравнодушные жители области.

Например, сотрудники Солотчинского лесничества в течение трех дней проводили уборку на территории лесного фонда площадью 20 га. На свалку вывезено более 200 кубометров мусора. Представители Рязанского лесничества за лето в есенинских местах собрали и утилизировали более 80 кубометров твердых коммунальных отходов.

В тесном контакте с районной и поселковыми администрациями, учащимися школьного лесничества села Занино-Починки, эковолонтерами работают сотрудники Шиловского лесничества. Общими силами ликвидированы три несанкционированные свалки. Массовые субботники по уборке леса от мусора проводились и на территории Касимовского лесничества. Весомую помощь в этом оказывали арендаторы ООО «Ока-Хольц», а на месте свалки были поставлены шлагбаумы, установлено видеонаблюдение. Эти примеры – не только плюс служителям леса, но и огромный минус «любителям» природы, которые не берегут ее!