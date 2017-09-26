Поговорка «В России две беды – дураки и дороги», похоже, теряет свою актуальность. Зато стремительно набирает обороты третья российская беда – дураки на дорогах, и в борьбе с этой бедой, похоже, пока нет никаких просветов. Судите сами.

За прошедшие пятницу и выходные в Рязанской области полицейские задержали 44 водителя в состоянии опьянения, 7 человек отказались от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования, 4 водителя повторно сели за руль транспортного средства в состоянии опьянения, теперь им грозит уголовная ответственность. Подобная картина наблюдается постоянно, на протяжении уже многих лет. И такие безобразия происходят на фоне ужесточения наказаний за нарушение Правил дорожного движения, статей Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ, касающихся дорожной темы. Пьяные водители не боятся сесть в тюрьму. Хорошо, если инспекторы ДПС выявят пьяных и предотвратят преступление, при котором могут погибнуть люди. Но к каждому выпивохе инспектора не приставишь, да и наказание, на мой взгляд, слишком мягкое. Я бы предложил отправлять всех пьяных прямо из-за руля на пожизненное заключение, но боюсь, и эти меры не помогут.

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству Российской Федерации до 1 декабря 2017 года разработать Стратегию безопасности дорожного движения в России на ближайшие пять лет. Документ, подготовленный в ГИБДД РФ, прогнозирует, что количество жертв в дорожных происшествиях может значительно увеличиться. В проекте говорится, что к 2022 году число погибших в дорожных происшествиях на российских дорогах вырастет в полтора раза относительно данных по 2016 году – до 30 – 33 тысяч человек в год (статистика за 2016 год показывала 20,3 тыс.).

Причины такого ухудшения ситуации, на взгляд аналитиков, кроются в неконтролируемом росте автомобилизации населения, старении автопарка и отсутствии действенного контроля за техническим состоянием машин. Увеличивается разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, а также происходит повышение среднего возраста водителей.

Я бы сюда добавил еще и некачественную подготовку водителей в автошколах, иначе как объяснить причины смертельного ДТП, произошедшего в Кораблинском районе в субботу, 2 сентября, примерно в 20 часов 20 минут. По предварительным данным, 52-летний житель Кораблинского района на автомобиле «Лада Приора» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с отечественной «семеркой». Ею управлял 18-летний житель села Пехлец. В результате ДТП водитель «Приоры» погиб на месте. Молодой человек, управлявший ВАЗ-2107, скончался в больнице. Практика в обучении вождению несовершенна.

Практический экзамен по вождению в ГИБДД сдают, как известно, на автодроме и по городу. Но ведь самые тяжкие ДТП совершаются на загородных трассах, где даже опытные водители ни от чего не застрахованы. Пытаются в последнее время на федеральных трассах, Северной окружной дороге и Солотчинском шоссе устанавливать тросовое ограждение, которое, кстати, здорово выручает, и иными способами разделяют полосы движения. Но на внутриобластных дорогах от Рязани до Касимова, Спасска, Михайлова, Ряжска, Скопина пока еще по полосе в одном направлении, а это значит, что водители постоянно выезжают для обгона впереди идущего транспортного средства на встречную полосу и, судя по статистике ДТП, далеко не всем удается завершить маневр благополучно. Надеются на авось. Слово это журналист Андрей Максимов в своем двухтомнике «Многослов» объясняет так: «Авось – это абсолютно русское понятие, свидетельствующее о том, что человек доверяет Богу больше, чем самому себе».

И тут мы подошли к кульминации моего повествования. Идеальной страховки от ДТП на дорогах еще не придумали, а вот минимизировать подобные ситуации каждому по силам. Дорожное законодательство, похоже, и дальше будет ужесточаться. Может быть, дойдут и до конфискации автомобилей за нарушение ПДД либо еще до каких-то непопулярных мер, но кардинально поменять ситуацию на дорогах, на мой взгляд, может только личное отношение водителя ко всем этим проблемам.

Как водитель построит стратегию собственной безопасности на дороге – его дело, но я убежден, что за рулем прежде всего нужно научиться думать, просчитывать всевозможные ситуации наперед и принимать верные решения. И это при строгом соблюдении Правил дорожного движения.

Я уже много лет знаком с руководителем регионального Центра водительского мастерства Александром Кожиным. Он уже многих в Рязани научил ездить безаварийно. Действует в Рязани и Центр высшего водительского мастерства Эрнеста Сергеевича Цыганкова – профессора кафедры прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, доктора педагогических и кандидата технических наук, академика. Да множество вариантов имеется, чтобы повысить свою безопасность на дороге. Но при условии, если, конечно, сами хотите жить и при этом чувствуете ответственность за жизнь других.