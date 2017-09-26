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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Перспективы для районов

00:01 / Общество
Будущее – в развитии промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы
Автор фото: Александр Королев | Перспективы для районов
Фото: Александр Королев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Путятинском районе.

Врио губернатора принял участие в торжественной церемонии сварки первого стыка магистрального газопровода КС Путятинская – Касимовское ПХГ. На церемонии присутствовали также начальники департаментов ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко и Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

Новый газопровод протяженностью 115 километров будет построен в течение трех лет. На этот инвестиционный проект ПАО «Газпром» выделит порядка 11 миллиардов рублей. Газопровод позволит увеличить закачку газа в Касимовское подземное хранилище и отбор газа из Касимовского и Увязовского ПХГ. А это, в свою очередь, улучшит качество транспортируемого газа.

«Новый газопровод пройдет по территории Путятинского, Шиловского и Касимовского районов, – отметил Николай Любимов. – С реализацией данного проекта откроются новые рабочие места».

Глава региона посетил Путятинскую детскую музыкальную школу. К новому учебному году учреждение обновилось. Школа располагается в двухэтажном здании 1910 года постройки, до недавнего времени находившемся в предаварийном состоянии. Средства на ремонт были выделены в рамках благотворительного проекта по ремонту социально значимых объектов в зоне производственной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва». В музыкальной школе сделан ремонт и заменены коммуникации. «Такая помощь предприятий очень важна, – подчеркнул Николай Любимов. – Мы должны продолжать сотрудничество в этом направлении».

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В рамках поездки глава региона провел встречу с активистами пяти районов области – Путятинского, Пителинского, Сапожковского, Сасовского и Шацкого. Речь шла о перспективах муниципальных образований и рязанского региона в целом. Николай Любимов рассказал, что в настоящее время широко обсуждается долгосрочная стратегия социально-экономического развития области. «Очень важно, чтобы жители региона понимали, к чему нам всем нужно стремиться, чтобы активно участвовали в определении приоритетов развития Рязанской области», – отметил Николай Любимов. Он подчеркнул, что органам власти необходимо хорошо знать проблемы своих территорий, которые больше всего волнуют жителей, и совместными усилиями активно работать над их решением.

По словам главы региона, в целом все эти районы обладают хорошим потенциалом, где-то есть оптимальные условия для развития аграрного направления, где-то – для промышленности или развития малого бизнеса. Все имеющиеся возможности сегодня необходимо грамотно и эффективно использовать, привлекать инвестиции в развитие действующих и создание новых предприятий, в укрепление экономики, социальной инфраструктуры, кадрового резерва районов. Николай Любимов отметил, что следует активизировать работу по вовлечению в оборот неиспользуемых земель, развивать глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. В числе главных задач остается ремонт региональных и местных дорог, при этом особое внимание будет уделяться контролю качества работ. Продолжится создание современной спортивной инфраструктуры, строительство физкультурно-оздоровительных центров в тех районных центрах, где их еще нет. Все это в результате обеспечит новые рабочие места, формирование комфортной среды для жителей, повышение социального благополучия людей.

В ходе встречи глава региона Николай Любимов ответил на ряд вопросов, которые касались благоустройства дворов, улиц, организации вывоза, хранения и переработки мусора, обеспечения устойчивой мобильной связи в ряде населенных пунктов, газификации, развития туристического потенциала муниципальных образований, социальной поддержки молодых, многодетных семей, программ поддержки местных общественных инициатив.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 159 (5446) от 07 сентября 2017 года
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