Отмечены за воинский учет

В правительстве области состоялось вручение региональных наград

Награды вручали по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета. От имени главы региона собравшихся приветствовал вице-губернатор области Сергей Филимонов, который отметил: список людей, представленных к наградам, в очередной раз показывает, что область обладает неоспоримым богатством – людьми, профессионалами своего дела, которые могут показывать лучшие результаты независимо от того, в какой сфере деятельности они трудятся.

В ходе торжественной церемонии за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу региональные награды были вручены 15 рязанцам. В числе региональных наград были вручены памятные знаки губернатора области «Благодарность от земли Рязанской», знаки «За усердие», почетные грамоты и благодарности.

Наград по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета, проводимого органами военного управления Вооруженных сил Российской Федерации, военными комиссариатами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 2016 году, удостоены 29 человек. Им были вручены благодарственные письма и грамоты командующего войсками Западного военного округа.

В списке награжденных представлены гражданские служащие, представители общественных организаций, работники сферы транспорта и энергетики, индивидуальные предприниматели и работники крупного бизнеса, ветераны труда, представители силовых и правоохранительных структур.