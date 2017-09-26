В поле зрения

О доступности медпомощи и санаторно-курортного лечения для инвалидов шла речь в правительстве области

В правительстве региона состоялось заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе.

В заседании приняли участие представители регионального министерства здравоохранения, отделения Фонда социального страхования РФ, отдела социальных проектов министерства печати и массовых коммуникаций, министерства труда и занятости населения, министерства социальной защиты населения. Работу совета открыла заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина. Главными темами обсуждения стали вопросы социальной защиты и реабилитации инвалидов, меры по повышению доступности медицинской помощи, выделение путевок на санаторно-курортное лечение и трудоустройство этой группы населения.

Заместитель министра здравоохранения Владимир Грачев отметил, что в рамках государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014 – 2020 годы» израсходовано порядка 15 миллионов рублей. Программой предусмотрено обустройство 280 объектов, из которых больше половины – входные группы, парковочные площадки, установка подъемных механизмов, размещение акустических и тактильных средств.

Путевки инвалидам предоставляются в порядке очередности. Эту работу осуществляет Фонд социального страхования за счет выделенных бюджетных ассигнований. За два года на санаторно-курортное лечение было направлено около 3-х тысяч инвалидов, в том числе 500 детей-инвалидов.

Совет рекомендовал министерству здравоохранения активизировать разъяснительную работу с негосударственными медицинскими организациями по поводу обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения предоставляемых услуг. Для адаптации медучреждений и выполнения показателей «дорожной карты» медучреждениям предлагается привлекать все не запрещенные законом источники финансирования.

Что касается санаторно-курортного лечения, то региональному отделению Фонда социального страхования рекомендовано усилить контроль за качеством реабилитационной работы в здравницах региона и совместно с руководством санатория «Старица» рассмотреть вопрос постоянного приема инвалидов-колясочников, включая детей-инвалидов.