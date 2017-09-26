Четко и поэтапно

В Рязанской области продолжают выполнять Майские указы Президента РФ, в том числе в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы

Работа ведется поэтапно, в соответствии с «дорожными картами». На эти цели в бюджете региона зарезервированы необходимые средства. В частности, на образование эта сумма составляет 522,9 млн. рублей. Очередное повышение зарплат в текущем году произошло 1 сентября. Оно касается педагогов дошкольных, общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, а также преподавателей и мастеров производственного обучения начального и среднего профобразования.

Повышение зарплат педагогам призвано повысить их благосостояние, чтобы они могли эффективно работать, постоянно повышать свой профессиональный уровень.