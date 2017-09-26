Таможня просит граждан сообщать о «санкционных» товарах

На официальном сайте Федеральной таможенной службы www.customs.ru создан раздел, с помощью которого любой желающий может сообщить информацию о выявленных товарах, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации в связи с применением специальных экономических мер

Для этого на стартовой странице официального сайта ФТС России необходимо кликнуть на баннер «Выявление «санкционных товаров». Откроется соответствующий раздел сайта «Федеральная таможенная служба. Участникам ВЭД», на котором можно будет увидеть электронный адрес fts_gr@cа.customs.ru. Этот адрес следует использовать для отправки информации по данной теме. Также в указанном разделе сайта расположена актуальная информация о нормативных правовых актах, регулирующих запреты и ограничения на ввоз в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров, а также перечень стран и товаров, в отношении которых установлены данные ограничения.

Светлана Бегунова,

главный государственный таможенный инспектор

по связям с общественностью Тульской таможни