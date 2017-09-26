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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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От Аляски до России

00:01 / Общество
Общее для двух стран историческое наследие требует изучения

В Рязанской области завершила работу международная научно-практическая конференция «Эхо Русской Америки: историко-культурное наследие», приуроченная к 150-летию перехода Аляски под юрисдикцию США.

Конференция на базе Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина проходила с 4 по 6 сентября. Организаторы форума – Российская академия наук, правительство Рязанской области, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина и Рязанское областное отделение Русского географического общества.

В работе конференции принимали участие ученые и эксперты из России и Америки, которые обсудили исторические, естественно-научные, филологические и социологические аспекты наследия Русской Америки. В конференции также принимали участие студенты, школьники, краеведы и представители православных паломников из штата Аляска.

Ректор РГУ имени С.А. Есенина, профессор Андрей Минаев отметил важность подобных форумов, особенно с учетом непростых политических взаимоотношений.

Собравшихся приветствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, начальник отдела историко-документального департамента МИД РФ Вячеслав Мошкало, академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, академик РАН Валерий Тишков, председатель издательского совета Русской православной церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент, координатор научно-образовательных проектов Института Кеннана в России Нина Рожановская.

– Подобные конференции расширяют научные рамки форума, способствуют укреплению дружбы, взаимопониманию между народами России и США. Темы, затронутые на конференции, основаны в том числе на общей исторической памяти, – высказал свою точку зрения ректор семинарии во имя Святителя Германа Аляскинского (о. Кадьяк, Аляска, США) отец Иоанн (Данлоп).

– Цель организации и проведения научно-практической конференции – привлечь внимание общественности к вопросам истории Русской Америки. Тема исторического наследия важна и интересна не только для россиян, но и для жителей Аляски. Собранный за время наших экспедиций материал – нелишнее тому подтверждение, – отметил председатель Рязанского областного отделения РГО, Герой России Михаил Малахов. В своем докладе Михаил Малахов убедительно продемонстрировал важность полевых экспедиций как инструмента изучения историко-культурного наследия Русской Америки.

Программа конференции была очень насыщенной. Помимо работы в конференц-зале, участники форума в первый день были приглашены вице-губернатором Рязанской области – первым заместителем председателя правительства области Сергеем Филимоновым. Гости побывали в Пронском и Старожиловском районах, посетили места, связанные с жизнью выдающихся исследователей Русской Америки Лаврентия Загоскина и Василия Головнина.

6 сентября участники форума совершили поездку в Кадомский и Ермишинский районы, где почтили память первого православного святого в Северной Америке Германа Аляскинского. В Кадоме был освящен поклонный крест преподобному Герману и открыта памятная доска на стене храма. На встрече с жителями поселка впервые был показан фильм о св. Германе «Креститель Русской Америки» производства Рязанского областного отделения РГО и студии «Инноко филмз».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 159 (5446) от 07 сентября 2017 года
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