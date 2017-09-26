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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Зарядка с чемпионом

00:01 / Спорт
Три тысячи студентов рязанских вузов приняли участие в уникальном проекте минспорта России
Автор фото: Александр Королев | Зарядка с чемпионом
Фото: Александр Королев.

Зарядка с чемпионом на рязанском стадионе «Спартак» была проведена в поддержку Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. На зеленом газоне футбольного поля выстроились 3 тысячи студентов из 59 стран мира. Их приветствовали глава региона Николай Любимов и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, Посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин.

– Молодежь в Рязани выбрала здоровый образ жизни и стремится к успеху, – сказал Николай Любимов. – Те люди, которые занимаются спортом, чаще становятся лидерами и в жизни, и в работе, потому что спорт закаливает и тренирует, учит преодолевать трудности.

Посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин пожелал всем участникам зарядки хорошего настроения, здоровья и вручил наиболее отличившимся физкультурникам знаки ГТО. В числе большой группы преподавателей и студентов РязГМУ знаков ГТО удостоены директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог и начальник курса Академии ФСИН России Виктор Луканин.

После торжественной церемонии награждения знаками ГТО на зарядку вышли серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта по дзюдо Михаил Пуляев, серебряный призер чемпионата Европы, победитель и призер международных турниров, чемпион России по дзюдо и самбо, мастер спорта России международного класса Андрей Волков, чемпионка мира по дзюдо, победительница и призер Кубков Европы по дзюдо Марина Воробьева, мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, член сборной команды России, чемпион России 2017 года на дистанции 500 метров, победитель первенства Европы среди юниоров, призер Кубка мира 2017 года Олег Гусев.

– Студенты-медики одними из первых в Рязани подхватили всероссийскую акцию,  – вспоминает ректор РязГМУ имени академика И.П. Павлова, Посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин. – Общеуниверситетская зарядка в РязГМУ проходит в вузе с 2012 года. Массовый выход студентов на стадион впервые состоялся в 2015 году, а в 2016 году три тысячи студентов университета выполнили зарядку в поддержку комплекса ГТО.

В этом году на зарядку вместе со студентами-медиками вышли студенты Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, РГУ имени С.А. Есенина, Рязанского государственного радиотехнического университета, Академии ФСИН России и Рязанского агротехнологического университета имени П.А. Костычева. На футбольном поле участники зарядки выстроились в аббревиатуру фестиваля «ВФМС» и символ фестиваля – разноцветную ромашку.

Подхватили всероссийскую акцию и районы области. «Зарядку с чемпионом» в Михайловском районе проводил чемпион мира по боксу Илья Руденко, в Касимовском районе – многократный победитель соревнований всероссийского и международного уровня по гребле на байдарках и каноэ Николай Мелешников, в Шацком –мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, воспитанник, тренер и заведующий отделением неолимпийских видов спорта СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани Михаил Левин.

По мнению организаторов, уникальный проект хорош тем, что молодежь, выходящая на зарядку, не только приобщается к здоровому образу жизни и начинает активно заниматься физкультурой и спортом, но еще и знакомится с выдающимися рязанскими спортсменами. А положительный пример в таком деле, как спорт, очень важен для того, чтобы понять, что жить сегодня можно и иначе.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 159 (5446) от 07 сентября 2017 года
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