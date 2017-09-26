Семейные «Спожинки»

Праздник для рязанцев намерены устроить сельские жители

9 сентября на улице Костычева, возле РГАТУ, состоится III региональный фестиваль «Праздник урожая – Спожинки», призванный популяризировать сельский образ жизни и работу аграриев. Этому событию была посвящена пресс-конференция, которую провели заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов и ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени проф. Костычева Николай Бышов.

Конечно, свежий деревенский воздух и роскошную природу сельчане привезти в Рязань не смогут. Но все остальные преимущества деревни перед городом будут налицо.

Взять хотя бы здоровое питание. Каждого желающего на «Спожинках» бесплатно угостят цельным, экологически чистым коровьим молоком из села Вакино. Откроются и традиционные русские «Сытные ряды» с продажей по доступной цене мясных изделий, салатов, выпечки, многого другого. Кроме того, вкусно поесть можно б­удет и в выездных сельских кафе.

Как отметил Дмитрий Филиппов, в этом году «изюминкой» фестиваля станет демонстрация агропромышленных достижений каждого из районов области. На более чем 20 районных площадках посетители смогут и продегустировать и купить продукцию местных сельхозтоваропроизводителей.

– На сельском подворье Захаровского района рязанцев угостят русскими блинами, Михайловский район порадует национальным блюдом «Андреевская уха», – рассказал Дмитрий Игоревич. – Каждое из муниципальных образований представит выставку-продажу хлебобулочных изделий, меда, молочной и мясной продукции, овощей и фруктов как от крупных сельхозтоваропроизводителей, так и небольших фермерских и личных подсобных хозяйств. А еще рязанцев ждут мастер-классы по лозоплетению и изготовлению соломки от шиловских мастеров, выступление ансамбля «Михайловские казаки», клепиковского народного хора «Субботея», скопинского народного ансамбля «Селяне», представление историко-патриотического клуба «Белый кречет» из Рыбновского района и многое другое.

Иными словами, в гости к жителям областного центра приедут сельские жители, не забывшие народные традиции. Ведь «Спожинки» на Руси издревле отмечались, когда заканчивалась уборка хлебов.

При этом сельчане – люди самые современные. Они привезут на фестивальную выставку тракторы, кабины которых по своему комфорту не уступают салонам «Мерседесов». Вся техника на выставке будет доступна для тщательного осмотра посетителями.

По словам Николая Бышова, еще одна «изюминка» этого года – турнир косарей. Состязания пройдут на настоящих клеверных делянках. Участниками могут стать лишь те, кто сохранил в своем хозяйстве настоящую косу.

В программе фестиваля также концерт рязанских ансамблей, выставки, на которых будут представлены животные, показательные выступления конно-спортивных клубов «Авангард» и «Успенское», многое другое.

– Официальное открытие фестиваля и награждение аграриев – передовиков уборочной кампании 2017 года стартуют на главной сцене праздника в 11.00, – добавил Дмитрий Филиппов, – а в 13.30 будут подведены итоги конкурса караваев, состоится награждение победителей-косарей и призеров фотоконкурса «Вот так село!», будет вручен приз зрительских симпатий самому очаровательному животному.