Вести районов

САСОВО. Финалистка всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» из Сасова Алена Коротаева стала лауреатом первой степени международного фестиваля «Песенка года – 2017», прошедшего во Всероссийском детском центре «Орленок». В конкурсе приняли участие около 200 юношей и девушек, в том числе финалисты конкурса «Синяя птица». Творческие выступления ребят оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли президент фестиваля «Песенка года», народная артистка России Ангелина Вовк, руководитель Неаполитанского оркестра, преподаватель музыкальной школы имени Лео Борхарда (Германия) Наталья Киттке.

СПАС-КЛЕПИКИ. На площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» состоялся заключительный тур и награждение победителей открытого чемпионата по дворовому футболу «Район 62», в котором приняли участие более сорока команд в пяти возрастных категориях. Чемпионат проходил с мая по сентябрь. По окончании тура прошло награждение победителей и призеров чемпионата. Специальные призы – футбольные мячи – получили лучшие игроки – Павел Селетков, Денис Губернаторов и Павел Степашкин. Победители и призеры чемпионата награждены кубками и грамотами, а также денежными сертификатами на приобретение футбольной формы и инвентаря.

СКОПИН. В районе прошла спортивная рыбалка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы рассказали участникам, из чего состоит снасть, научили замечать поклевку, помогли юным рыбакам насадить приманку и снять пойманную рыбку с крючка.

СОКОЛОВКА. Музей Победы на Поклонной горе в Москве принял делегацию Рязанской области, в состав которой вошли 40 школьников Рязанского района. Делегация Рязанского района посетила диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.» и «Сталинградская битва». В детском центре музея школьники стали участниками интерактивной программы. Примерив на себя роль военных корреспондентов, ребята выпустили 4 боевых листка, посвященных подвигам наших земляков: Сергея Бирюзова, Ивана Земнухова, Василия Маргелова и Антонины Зубковой.

ШИЛОВО. Благодаря финансовой поддер­жке инвестора – АО «Транснефть – Верхняя Волга» отремонтировано здание Мосоловской средней школы 1979 года постройки. Затраты на реконструкцию составили около 130 миллионов рублей. Теперь это образовательное учреждение отвечает всем современным нормативным требованиям. Все 17 кабинетов оборудованы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, в каждом – автоматизированное рабочее место учителя, ноутбуков в школе – 45, компьютеров – 21, проекторов – 17, интерактивных досок – 10. Полностью перекрыта крыша здания школы, заменены пол, рамы окон, оштукатурены стены снаружи и внутри здания, облагорожена территория около школы. Построены новая котельная, гараж, очистные сооружения, приобретена новая школьная мебель.