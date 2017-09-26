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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Вопросы защиты детей от современных угроз обсудили на заседании дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области

09:00 / Общество
Состоявшееся вчера четвертое заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате области было посвящено теме «Детство под защитой общества и власти: как уберечь детей от современных угроз?»

В заседании клуба приняли участие член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, министр образования региона Ольга Щетинкина, Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, представители органов муниципального управления, учреждений сферы образования, здравоохранения, общественных объединений, духовенства, журналисты.

Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина обратила внимание членов клуба на то, что проблема охраны детей от современных угроз является для Общественной палаты первоочередной задачей. «Даже решив проблемы, которые обсуждались на предыдущих заседаниях, мы должны ответить на главный вопрос: кому мы будем все это передавать?», – подчеркнула Наталья Гришина.

Министр образования области Ольга Щетинкина в своем выступлении отметила, что одной из основных проблем современности является формирование психологии ответственного родительства. «Благополучие семьи не ограничивается только материальным благополучием. Родители, прежде всего, несут ответственность за тех, кому дали жизнь», – сказала министр образования. По ее словам, для детей важна востребованность в обществе, а задача власти – создать все условия для реализации этого желания. Ольга Щетинкина также отметила, что Рязанская область является одним из пилотных регионов, в которых развиваются все направления Российского движения школьников. РДШ, по словам министра, является одной из площадок, позволяющих детям и молодежи воплотить свои идеи в реальность.

Участники заседания по итогам обсуждения обозначили перечень основных проблем, требующих особого внимания. Среди них проблема суицида и аутоагрессии, профилактика употребления наркотических веществ, вопросы информационной безопасности, гармонизации института семьи, меры социальной поддержки, организации досуга и ряд других вопросов.

По итогам заседания участниками клуба было принято решение, что все собранные предложения, поступившие в ходе заседания, будут обобщены и направлены в региональные органы государственной власти, а также в Общественную палату Российской Федерации для дальнейшей совместной проработки.

Следующее заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат» состоится 4 октября и будет посвящено проблемам развития туризма.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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