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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Предприятия Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе «Лидер промышленности Российской Федерации»

09:08 / Экономика

Конкурс проводится ежегодно в целях поддержки отечественных предприятий промышленного производства, в том числе организаций с экспортным потенциалом, возможностью импортозамещения, инновационного развития и создания новых уникальных технологий, а также субъектов предпринимательской деятельности, добившихся наибольших успехов в промышленном производстве.

Отраслевые номинации конкурса охватывают машиностроение, металлургию, приборостроение, станкостроение, энергетику, производство новых материалов, наноиндустрию, оборонно-промышленный комплекс, электротехническую, химическую отрасли, медицину и фармацевтику, автомобилестроение и смежные отрасли, а также пищевую, легкую и текстильную промышленность.

Участие в конкурсе «Лидер промышленности РФ» способствует укреплению положительного имиджа предприятий, а также стимулирует к созданию продукции, товаров и технологий на самом высоком уровне.

Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится 18 октября Москве в рамках II Межрегионального промышленного форума, организатором которого выступает Московская ассоциация предпринимателей и международная Гильдия финансистов при поддержке ведущих бизнес-объединений (ТПП РФ, РСПП, Опора России). В этом году форум будет посвящен вопросам создания благоприятной среды для развития технологий в российской промышленности, адресного финансирования проектов, создания межрегиональной производственной кооперации предприятий с целью формирования новых направлений сбыта на внутреннем и внешнем рынке с учетом особенностей субъектов РФ.

Заполнить заявку на участие в конкурсе «Лидер промышленности РФ» можно на сайте Межрегионального промышленного форума в разделе «Конкурс». Дополнительная информация – по телефону дирекции конкурса +7 (495) 790-78-58.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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