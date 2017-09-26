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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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На рязанских рынках подешевели овощи, а баранина и свинина подорожали

09:11 / Экономика

О ценовой ситуации на потребительском рынке региона информирует сайт областного правительства со ссылкой на министерство экономического развития и торговли. По данным Рязаньстата, с 29 августа по 4 сентября в регионе отмечено снижение цен на такие социально значимые продовольственные товары, как репчатый лук – на 6,2 процента, капуста белокочанная – на 5,8 процента, картофель – на 5 процентов, морковь – на 4,7 процента, крупа гречневая-ядрица – на 2,3 процента, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на 1,2 процента, мясо кур – на 1 процент.

Повышение цены зафиксировано на баранину на 6,3 процента, свинину – на 2,1 процента, вермишель – на 1,7 процента. По таким позициям, как масло подсолнечное, мука пшеничная, говядина, молоко, пшено, соль, яйцо куриное цена незначительно увеличилась или осталась без изменения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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