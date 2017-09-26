В Рязанской области «ГАЗель» столкнулась с легковушкой

Один человек погиб

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера днем на 9-м км автодороги Шацк-Касимов в Шацком районе. Сообщение об автоаварии поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» в 16.50.

Автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 49-летний житель Рязанской области, столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21074», управлял которой 59-летний житель Шацка.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП. Обстоятельства аварии уточняются.