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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области «ГАЗель» столкнулась с легковушкой

10:20 / Происшествия
Один человек погиб
В Рязанской области «ГАЗель» столкнулась с легковушкой

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера днем на 9-м км автодороги Шацк-Касимов в Шацком районе. Сообщение об автоаварии поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» в 16.50.

Автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 49-летний житель Рязанской области, столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21074», управлял которой 59-летний житель Шацка.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП. Обстоятельства аварии уточняются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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