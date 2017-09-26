В Рязанской области приставы взыскали миллион с предприятия, на котором погиб работник

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России, судебный пристав взыскал с рязанской организации миллион рублей в счет компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего на производстве работника.

После того, как произошел несчастный случай на производстве, предприятие должно было выплатить компенсацию родственникам погибшего на предприятии гражданина. Однако моральный вред компенсировать никто не спешил, и родственникам пришлось обратиться в суд. В судебном заседании было установлено, что травмы, от которых наступила смерть гражданина, были получены от источника повышенной опасности, который на праве собственности принадлежит ответчику — работодателю погибшего. Федеральный судья решил взыскать с организации в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда в общей сумме 1 миллион рублей.

Добровольно исполнять решение суда организация не спешила, и исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отдел УФССП России по Рязанской области. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но эффекта это не возымело. Тогда судебный пристав-исполнитель в принудительном порядке взыскал с юридического лица в долг в полном объеме.