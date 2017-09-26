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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области горел жилой дом

10:36 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 17.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Большие Поляны Старожиловского района. Горел жилой деревянный дом. Огонь повредил строение, люди не пострадали. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают ущерб. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы; 1 единица техники, 2 человека добровольной пожарной охраны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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